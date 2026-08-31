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Трамп меняет стратегию поведения на Ближнем Востоке – Владимир Карасев

Трамп меняет стратегию поведения на Ближнем Востоке – Владимир Карасев

Когда президент США Трамп поздравлял Саудовскую Аравию, Турцию и Пакистан с подписанием Мекканского военного соглашения, он не просто обменивался дипломатическими любезностями Фото: Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press Трамп использует свою излюбленную тактику: продолжение контроля, но с меньшими затратами.

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