Автоэксперт Трандин: автокредит под 18-25% выгоднее погасить досрочно

Досрочное погашение автокредита в 2027 году будет оправданно, если ставка по нему превышает доходность, которую заемщик может получить от вклада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДР Вице-президент НА...
- В Путин поздравил р...
- Путин поздравил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым