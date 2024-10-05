У моего друга, Серёжи, полгода назад начались отношения с женщиной старше его на девять лет. Ему 33, ей 42.
Свадьба с оттенком одиночества
Комментарии
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ВераВерная
Автор, вы поддержали, другие - осудят, людям свойственно обсуждать чужое счастье. А как у этих влюблённых(пока) жизнь дальше сложится - никому не ведомо.
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18 час.
Элеонора Коган
Пусть молодожёны будут счастливы, вопреки мнению родственников. И у них будут здоровые и счастливые дети.
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17 час.
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