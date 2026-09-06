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Регионы России

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Российский бренд Tenet Plus запустил продажи среднеразмерного кроссовера L6

Российский бренд Tenet Plus запустил продажи среднеразмерного кроссовера L6

На старте модель представлена в двух комплектациях: Elegant по цене 2,89 млн рублей и Ultra за 3,04 млн рублей.

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