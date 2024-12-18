В Петербурге состоится премьера музыкальной сказки «Ледяное сердце»

Она пройдет 21, 28, 29, 30 и 31 декабря, а также 2, 4 и 6 января В субботу, 21 декабря, в 12:00 и 14:00, а также 28, 29, 30 и 31 декабря в 12:00 и 2, 4 и 6 января в 12:00 «Петербург-концерт» совместно с Санкт-Петербургским государственным драматическим театром «АРТ» при поддержке Комитета по культуре города презентуют премьеру музыкальной сказки «Ледяное сердце».
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