Чемпион AMC Fight Nights бросил вызов Артему Резникову: «Артем, я сначала разберусь с Александром, а потом могу подраться с тобой»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов отреагировал на спор между президентом AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым и бойцом АСА Артем Резниковым: «Хотел бы поблагодарить Камила Гаджиева и Маирбека Хасиева за то, что мой бой с Сарнавским все-таки состоится в феврале на большом турнире Fight Nights, — сказал Сулумов.