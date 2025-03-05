Произведения Айвазовского и Васнецова выставят на торги в Москве

Полутораметровое «сухопутное» полотно Ивана Айвазовского, раннее произведение Кузьмы Петрова-Водкина и утерянный масляный шедевр Виктора Васнецова выставят на торги, сообщили «Известиям» в Московском аукционном доме 5 марта.
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