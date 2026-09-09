Папуашвили: Грузия вступит в Евросоюз, если Брюссель изменит внешнюю политику

Грузия не будет вступать в Европейский союз до тех пор, пока объединение не изменит свою внешнюю политику.
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