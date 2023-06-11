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Трамп заявил, что собирается продолжить участие в президентской гонке, даже если будет осужден

Трамп заявил, что собирается продолжить участие в президентской гонке, даже если будет осужден

Бывший американский лидер Дональд Трамп указал на то, что собирается продолжить участие в президентской гонке, даже если он будет осужден.

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