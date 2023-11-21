Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом школьника, ударившего девочку-инвалида в Реже

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, выдал указание о представлении доклада по инциденту, в котором подросток в возрасте 15 лет совершил нападение на девочку-инвалида в городе Режа, расположенном в Свердловской области.
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