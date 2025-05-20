Полиция США опубликовала фото задержанного за драку хоккеиста Алексеева

Полиция США опубликовала фото задержанного российского хоккеиста Александра Алексеева после драки.На снимке спортсмен улыбается и видно, что у него нет трех передних зубов (он их лишился в матче в апреле в результате удара клюшкой), передает ARLnow.
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