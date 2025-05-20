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Полиция США опубликовала фото задержанного за драку хоккеиста Алексеева

Полиция США опубликовала фото задержанного за драку хоккеиста Алексеева

Полиция США опубликовала фото задержанного российского хоккеиста Александра Алексеева после драки.На снимке спортсмен улыбается и видно, что у него нет трех передних зубов (он их лишился в матче в апреле в результате удара клюшкой), передает ARLnow.

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