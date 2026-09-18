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«У них есть всё»: как рождался миф о богатой Грузии в СССР

«У них есть всё»: как рождался миф о богатой Грузии в СССР

Летом 1978 года инженер из Свердловска Виктор Кузьмин впервые попал в Батуми — по профсоюзной путёвке.

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