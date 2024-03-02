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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Шольцу придется ответить за Крымский мост

Шольцу придется ответить за Крымский мост

В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту.

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Комментарии
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ИЛ
Игорь Литвинов
Одна озабоченность ((((....да ничего мы не сделаем ((((....они и дальше будут так себя вести-мы так себя поставили ((((
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16 час.
ВМ
Владимир Минаков
Да, типа &quot; Шольц может стать участником конфликта&quot;... Да поставляя военную технику и финансируя это противостояние Россия - Пиндостан, он уже соучастник и даже партнёр, вероятно, пассивный, этого действа. Но пассивному так активные могут воткнуть, что не только у него задний привод развалится. Пусть лучше заботится о своём здоровье и состоянию вверенной ему в управление страны, чем подталкивать её к состоянию 80-тилетней давности. А всё к этому движется...
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14 час.
Samarium
шольцу, и не только ему, придется за многое ответить России....Настанет это время и оно приближается с неумолимой быстротой....
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14 час.

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