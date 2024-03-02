Шольцу придется ответить за Крымский мост

Одна озабоченность ((((....да ничего мы не сделаем ((((....они и дальше будут так себя вести-мы так себя поставили ((((

ВМ

Владимир Минаков

Да, типа " Шольц может стать участником конфликта"... Да поставляя военную технику и финансируя это противостояние Россия - Пиндостан, он уже соучастник и даже партнёр, вероятно, пассивный, этого действа. Но пассивному так активные могут воткнуть, что не только у него задний привод развалится. Пусть лучше заботится о своём здоровье и состоянию вверенной ему в управление страны, чем подталкивать её к состоянию 80-тилетней давности. А всё к этому движется...