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Генерал "Армагеддон" Суровикин избран председателем координационного комитета СНГ по вопросам ПВО.

Генерал "Армагеддон" Суровикин избран председателем координационного комитета СНГ по вопросам ПВО.

Сообщили об этом в администрации Содружества независимых государств. За его кандидатуру проголосовали все представители совета министров обороны СНГ.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Его нужно ставить на место Шойгу,там он необходим сейчас!! А его двигают вбок, лишь бы не не занял их тёплое  место.
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3 час.
Самков Валерий
Не соглашусь. По моему мнению, всё с точностью до наоборот. СВО задумывалась, как полицейская операция, по типу Крымской. Спустя две недели, стало ясно, что так не получится и политические цели уступили место военным. Многим военным предоставили возможность воспользоваться карьерными лифтами. И они воспользовались. За пол года с начала СВО, разобрали ВСУ, уничтожили авиацию и флот, и уничтожили почти все броне танковые силы. Если бы не помощь стран НАТО и США, можно было бы подводить итоги СВО. Понадобился опыт генерала Армагеддон. С тех пор вся операция проходит согласно его замысла. Даже после назначения её руководителем Начальника ГШ ВС РФ. Сейчас он организует линию Суровикина для F16. Для этого ему понадобилась РБ, одна мз стран СНГ!!!
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1 час.
Самков Валерий
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1 час.

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