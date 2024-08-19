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Смирнов: В Курской области объявлена ракетная опасность

На территории Курской области утром в понедельник, 19 августа, была объявлена ракетная опасность. Соответствующая информация в 10:49 появилась в Telegram-канале врио губернатора Алексея Смирнова, сообщает РИА Новости.

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