Смирнов: В Курской области объявлена ракетная опасность

На территории Курской области утром в понедельник, 19 августа, была объявлена ракетная опасность. Соответствующая информация в 10:49 появилась в Telegram-канале врио губернатора Алексея Смирнова, сообщает РИА Новости.
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