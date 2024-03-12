США открыли окно Овертона, а Россия им воспользовалась: хуситы громят флот англосаксов российским оружием?

Вчера 29K прочитали 2 марта в Красном море после атаки хуситов затонул британский сухогруз MV Rubymar.
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