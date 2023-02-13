Марочко: ВСУ прикрываются жителями Макеевки как живым щитом

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что боевики ВСУ прикрываются гражданскими села Макеевка, используя их как живой щит — украинские военные не выпускают местных жителей из домов.
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что боевики ВСУ прикрываются гражданскими села Макеевка, используя их как живой щит — украинские военные не выпускают местных жителей из домов.
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