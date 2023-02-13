Общественная служба новостей

1 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Нельзя ничего от них брать,даже угощения,у них у всех бесы в головах.Военный эксперт Н...
  • Марина Свобода
    неужели мы не обойдемся без этих продажных соревнований? Если человек достиг вершин, то совершенно все равно, где он ...СБ: Терпение МОК ...
  • Misha Glusch
    в аду заждались уже этих служителей сатаны и их паству...Милонов предрек к...

Марочко: ВСУ прикрываются жителями Макеевки как живым щитом

Марочко: ВСУ прикрываются жителями Макеевки как живым щитом

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что боевики ВСУ прикрываются гражданскими села Макеевка, используя их как живой щит — украинские военные не выпускают местных жителей из домов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх