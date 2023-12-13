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Малышева назвала "абсолютного врага мозга"

Малышева назвала "абсолютного врага мозга"

Поддерживать орган в хорошем состоянии поможет спорт Употребление алкоголя вредно для мозга, это его "абсолютный враг", заявили терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!".

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