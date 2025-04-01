В апреле привить питомцев от бешенства можно будет на Большой Академической и на Михалковской

По пятнадцати адресам в САО развернут работу мобильные пункты вакцинации животных от бешенства. По информации Комитета ветеринарии города Москвы, автомобили ветслужбы приедут в жилые кварталы, а также к собачьей площадке на Онежской улице.
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