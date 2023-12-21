Макрон заявил, что в Европе и США сомневаются в будущем Украины

Французский лидер заверил, что Париж «не откажется от Украины». <strong>Власти Франции считают важным продолжать поддерживать Украину, чтобы не допустить ее поражения в военном конфликте с Россией, в то же время Париж видит, что на Западе начинают сомневаться по поводу будущего развития боевых действий.