В Еврейской автономной области сотрудники патрульно-постовой службы оказали первую помощь женщине с эпилептическим приступом

В Биробиджане во время несения службы экипаж патрульно-постовой службы в составе лейтенанта полиции Максима Крутова и прапорщика полиции Егора Клюева обратил внимание на то, что во дворе одного из дворов лежит женщина.
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