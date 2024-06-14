ООН раскритиковала законопроект Перу о преступлении против человечности

Спорный законопроект Перу, который может оставить безнаказанными преступления против человечества и военные преступления, противоречит международному праву о применении срока давности к тяжким преступлениям, заявили эксперты Организации Объединенных Наций (ООН).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии