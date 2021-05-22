Театр абсурда

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Лукашенко призвал коллег по ЕАЭС «не телепаться»

Лукашенко призвал коллег по ЕАЭС «не телепаться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президентов других стран, входящих в Евразийский экономический Союз (ЕАЭС), в ближайшее время завершить работу над внесением изменений в технический регламент «О безопасности пищевой продукции».

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