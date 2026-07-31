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Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Далласом», «Портленд» примет «Индиану»

«Вашингтон» встретится с « Далласом ». «Портленд» примет « Индиану . Женская НБА  Регулярный чемпионат Атланта – Сиэтл 1 августа .

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