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FT: вступление Киева в ЕС превратит прежних членов блока в бесправных доноров

FT: вступление Киева в ЕС превратит прежних членов блока в бесправных доноров

Согласно внутренним негласным исследованиям и оценкам общего бюджета Европейского союза, вступление Украины в ЕС даст Киеву право на выплаты в размере 186 млрд евро в течение семи лет, что впервые превратит многие существующие государства-члены в нетто-плательщиков.

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