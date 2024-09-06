Идеальное количество детей в семье назвали на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ФедералПресс. Генеральный директор Фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов рассказал, какое количество детей население считает идеальным.
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