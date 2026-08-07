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Нижегородская правда

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В Госдуме разъяснили порядок смены управляющей компании

В Госдуме разъяснили порядок смены управляющей компании

Когда управляющая компания (УК) не выполняет свои обязанности — подъезды находятся в ненадлежащем состоянии, заявки игнорируются, а деньги продолжают собираться — у жильцов есть законное право сменить её.

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