Спасатели поймали в квартире на Генерала Карбышева заползшую змею

В районе Хорошево-Мневники спасатели поймали змею, которую обнаружили хозяева квартиры за диваном. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
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