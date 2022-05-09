Конфликт на Украине стал моментом истины для России

Военный конфликт на Украине приобрел форму бескомпромиссного мирового противостояния, втянувшего в свою орбиту разные страны, которые объединились в два непримиримых лагеря: с одной стороны США, страны Запада и их сателлиты, с другой ― Россия, Китай, неприсоединившееся и развивающиеся страны В этой связи встает вопрос, почему Россия и США стали точкой кристаллизации назревавших противоречий и почему именно Украина стала тем полигоном, на котором выясняют свои отношения сверхдержавы.