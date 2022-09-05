Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Зеленским

В рамках программы “Москва. Кремль. Путин” пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову журналист Павел Зарубин задал вопрос о готовности Москвы вести переговоры с лидером Украины после всего сказанного им и после провокаций на Запорожской АЭС.