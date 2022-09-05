smi.today

3 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВВКузнецов
    прошли уже альтернативы всем чемпионатам мира одновоеменно. Спартакиада называлась. Кто нибудь вообще это заметил?Россия проведет с...
  • Елена Мамонова
    Что это с ним вдруг?Байден высказался...
  • Николаевна
    Какой ужас 😪Мать и четверо де...

Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Зеленским

Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Зеленским

В рамках программы “Москва. Кремль. Путин” пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову журналист Павел Зарубин задал вопрос о готовности Москвы вести переговоры с лидером Украины после всего сказанного им и после провокаций на Запорожской АЭС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх