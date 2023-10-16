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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камавинга об игре в защите: «Мне не нравится эта позиция, я все еще полузащитник. Играю там, если нужно, пусть и не всегда с удовольствием»

Камавинга об игре в защите: «Мне не нравится эта позиция, я все еще полузащитник. Играю там, если нужно, пусть и не всегда с удовольствием»

«Меня спрашивают об этом каждый день. Я работаю на команду, когда это необходимо. Раньше я не играл на этой позиции, но я адаптировался, будь то в сборной Франции или в «Реале».

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