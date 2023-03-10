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В ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП с автобусом под Жуковкой

В ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП с автобусом под Жуковкой

Выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем DAF XF с полуприцепом под управлением 62-летнего водителя, после чего совершил лобовое столкновение также с DAF XF с полуприцепо .

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