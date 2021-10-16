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«Ванкувер» в серии буллитов переиграл «Филадельфию» в матче НХЛ

«Ванкувер» в серии буллитов переиграл «Филадельфию» в матче НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» переиграл в гостях команду «Филадельфия Флайерз» 16 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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