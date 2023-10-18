США смягчили санкции против нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки выдало четыре генеральные лицензии, согласно которым приостанавливается действие ряда санкций в отношении Венесуэлы.
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