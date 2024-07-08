Представлен электросамокат в стиле McLaren

Электрический самокат Pure x McLaren — самый дешевый McLaren, который только можно купить. Адам Норрис, отец и менеджер гонщика команды McLaren Формулы-1 Ландо, до недавнего времени увлекался выпуском электровелосипедов.
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