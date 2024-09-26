Офицер ВС РФ: гарнизон ВСУ в Угледаре держится за счет информационного голода

Российский офицер с позывным "Витязь", участвующий в освобождении Угледара, заявил, что украинские подразделения пытаются удержаться в городе, так как не знают, что происходит рядом, находясь в информационном вакууме.
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