ИИ Китая скоро будет потреблять больше воды, чем вся Южная Корея

Один из китайских центров обработки данных / © Xinhua По данным некоммерческой организации China Water Risk, Китай вскоре будет потреблять около 343 миллиардов галлонов воды в центрах обработки данных, что эквивалентно бытовому использованию воды 26 миллионами человек.
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