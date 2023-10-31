Макс Ферстаппен близок к историческому рекорду Формулы 1

Getty Images / Red Bull Content PoolВ 2023 году трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен и его болид Red Bull Racing RB19 не знают себе равных — голландец принёс Oracle Red Bull Racing беспрецедентные 16 побед в 19 первых гонках.
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