Россия умеет удивлять: Невероятная мощь новой ракеты ставит под сомнение западные оборонительные системы Ирэн ОрлонскаяНедавние испытания новейших российских ракетных комплексов на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области вызвали широкий интерес как среди отечественных военных специалистов, так и за рубежом.