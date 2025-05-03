Россия умеет удивлять: Невероятная мощь новой ракеты ставит под сомнение западные оборонительные системы Ирэн ОрлонскаяНедавние испытания новейших российских ракетных комплексов на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области вызвали широкий интерес как среди отечественных военных специалистов, так и за рубежом.
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