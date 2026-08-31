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ИА Реалист

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«Нефтяной вице‑король»: как скандальный венесуэльский магнат стал главным партнёром Трампа в Каракасе

«Нефтяной вице‑король»: как скандальный венесуэльский магнат стал главным партнёром Трампа в Каракасе

КАРАКАС (ИА Реалист). В центре исторической сделки между США и Венесуэлой, объявленной Дональдом Трампом 28 августа, стоит фигура, которая ещё несколько месяцев назад находилась под следствием в Швейцарии и Испании.

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