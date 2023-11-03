Новости об изменении правил въезда в Китай: Таможня с 1 ноября отменяет требования к декларированию здоровья для всех путешественников

Путешественникам для въезда в Китай, а если быть точнее, выезжающим и въезжающим в Китай, больше не требуется заполнять форму декларации о здоровье Китая, а это означает, что Китай теперь отменил все требования к поездкам, связанные с COVID-19.
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