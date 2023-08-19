Что курили шаманы 1000 лет назад, чтобы пообщаться с духами и увидеть будущее

Люди испокон веков употребляли различны психоделические вещества. Сегодня прекрасно известно, что мезоамериканские культуры использовали специальные грибы и различные виды кактусов, а каннабис и вовсе имеет очень длительную историю во всем мире.
Люди испокон веков употребляли различны психоделические вещества. Сегодня прекрасно известно, что мезоамериканские культуры использовали специальные грибы и различные виды кактусов, а каннабис и вовсе имеет очень длительную историю во всем мире.
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