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Что курили шаманы 1000 лет назад, чтобы пообщаться с духами и увидеть будущее

Что курили шаманы 1000 лет назад, чтобы пообщаться с духами и увидеть будущее

Люди испокон веков употребляли различны психоделические вещества. Сегодня прекрасно известно, что мезоамериканские культуры использовали специальные грибы и различные виды кактусов, а каннабис и вовсе имеет очень длительную историю во всем мире.

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