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Царьград

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Свадьба сына миллиардера в Нальчике: Сколько стоило женить Канокова?

Свадьба сына миллиардера в Нальчике: Сколько стоило женить Канокова?

В Нальчике "женить Канокова" оказалось делом на 100+ миллионов: две недели монтажа, шатёр поверх резиденции на 2000 "квадратов" и декор за 50 млн - больше, чем годовой бюджет небольшого муниципалитета.

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