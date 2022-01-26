Роспотребнадзор: омикрон-штамм у детей часто поражает бронхи

Врачи рассказали о течении болезни у детей при заражении новым штаммом коронавирусной инфекции.Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», у детей нередко поражает бронхи, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в отделение реанимации, заявил РИА Новости Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, глава Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН: «Выявлены определенные особенности течения болезни у детей.