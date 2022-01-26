НТВ

928 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Простые, ручные рассыпалки песка "моей системы"надо выпускать для  дворников Москвы и не только.«Желтый» уровень ...
  • Сергей Дмитриев
    ...А как у них? https://www.shkolazhizni.ru/family/articles/106914/Для борьбы с мусо...
  • Сергей Лахов
    Снизить остроту-это собаки загрызать будут не до смерти что-ли. Идиотизм управленцев в действии.Стая собак загрыз...

Роспотребнадзор: омикрон-штамм у детей часто поражает бронхи

Роспотребнадзор: омикрон-штамм у детей часто поражает бронхи

Врачи рассказали о течении болезни у детей при заражении новым штаммом коронавирусной инфекции.Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», у детей нередко поражает бронхи, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в отделение реанимации, заявил РИА Новости Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, глава Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН: «Выявлены определенные особенности течения болезни у детей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх