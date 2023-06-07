Спортдиректор "Локомотива" Ульянов опроверг информацию об интересе к хавбеку Зиньковскому

Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой "железнодорожники" заинтересованы в трансфере полузащитника столичного "Спартака" Антона Зиньковского, передает "Матч ТВ".