Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии

Вступление Киева в Евросоюз является самой большой угрозой для Венгрии, потому что Украина и до конфликта была страной-банкротом, а теперь стремится как можно быстрее вступить в сообщество, чтобы получить чужие деньги, это принесло бы в Европу войну, разорило фермеров и наводнило европейские страны преступностью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.