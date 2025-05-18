Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Рыжый педераст,кто же он есть.С этими партнёрами на одном гектаре срать садиться не нужно.США разрешили Авс...
  • Геннадий Бережнов
    США разрешили Австралии передать танки ВСУ и Трамп бьёт себя в грудь и кричит мира хочу, а иначе накажу. Рыжий мерзав...США разрешили Авс...
  • Александр Лагуткин
    Как в России не хватает такой Джулии Гиллард, чтобы прекратить завоз в Россию орд этих диких бабуинов.В Воронеже 45-лет...

Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии

Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии

Вступление Киева в Евросоюз является самой большой угрозой для Венгрии, потому что Украина и до конфликта была страной-банкротом, а теперь стремится как можно быстрее вступить в сообщество, чтобы получить чужие деньги, это принесло бы в Европу войну, разорило фермеров и наводнило европейские страны преступностью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх