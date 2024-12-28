В Петербурге 28 декабря будет пасмурно, температура выше нормы

Столбик термометра покажет плюс 2 градуса В субботу, 28 декабря, Петербург останется в северной части антициклона, по периферии которого в регион продолжат поступать относительно влажные и тёплые воздушные массы, сообщают «Метеовести».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии