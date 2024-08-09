Более 90 единиц оборудования получили медучреждения Люберец с начала года

С начала года в Люберецкую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства поступила 91 единица новой медтехники, закупленной в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».
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