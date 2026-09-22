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Послы ЕС согласились снять санкции с Усманова и Фридмана

Послы 27 стран Евросоюза согласовали исключение основателя USM Holdings Алишера Усманова и сооснователя «Альфа-групп» Михаила Фридмана из санкционного списка.

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