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Украина нравится наёмникам все меньше — убивают чаще, платят хуже, еще и бандеровцы деньги отбирают

Украина нравится наёмникам все меньше — убивают чаще, платят хуже, еще и бандеровцы деньги отбирают

На Западе отмечают снижение числа «солдат удачи» в рядах ВСУ Хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине, заявил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена.

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Комментарии
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lislis lissil
наемники с Запада не знали основное правило Украины(Деньги пообещать-даже можно издали показать-но не дать-а если дать то потом отобрать обратно с процентами за держание в руках наемников!
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21 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грошь, с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь!&quot;
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14 час.

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